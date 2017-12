Petrobras acha gás no México A Petrobrás encontrou um reservatório de gás natural no Golfo do México, em frente a Nova Orleans, nos Estados Unidos. A descoberta foi feita em parceria com a Shell, em um bloco exploratório adjacente ao campo de Coulomb, onde a multinacional já produz petróleo e gás. Foi a quarta descoberta da estatal brasileira na região nos últimos dois anos. As novas reservas de gás ainda não foram dimensionadas, mas a Petrobrás informou que poderá começar a produção no curto prazo, pois já existe uma infra-estrutura instalada a 37 quilômetros do local, operadas pela Shell. ?Este resultado confirma o potencial para significativas reservas de gás nesta área do Golfo do México, onde a Petrobrás detém 100% de participação em outros três blocos?, disse a empresa, em nota oficial. A descoberta de gás natural é importante porque os Estados Unidos são grandes consumidores do combustível e enfrentam um cenário futuro de escassez. A estatal brasileira tem 1/3 de participação no projeto ? o restante pertence à Shell. A companhia brasileira produz, em média, 5,9 mil barris de óleo equivalente (somado ao gás) por dia no Golfo do México, onde tem reservas de 3,4 milhões de barris de óleo equivalente.