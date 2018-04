Petrobrás acha indícios de petróleo na Bahia A Petrobrás anunciou ontem ter encontrado indícios de petróleo e gás na Bacia do Jequitinhonha, no litoral baiano. Trata-se da primeira descoberta na bacia. O reservatório está acima da camada de sal, mas pode haver outros no pré-sal. A estatal informou que precisa de novos testes para saber o volume de petróleo. Os indícios foram encontrados no bloco exploratório BM-J-3, arrematado pela Petrobrás em parceria com a norueguesa StatoilHydro na 4.ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A área fica a apenas 78 quilômetros do litoral, perto do município de Ilhéus.