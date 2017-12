Petrobras: ações com maior rendimento do ano Entre as aplicações, os fundos com ações da Petrobrás apresentam o maior rendimento do ano, mas quem investiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) só pode retirar o saldo nas mesmas situações de saque da conta vinculada, como demissão e aposentadoria. Conforme a Associação Nacional de Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS renderam no ano, em média, 38,04% até quinta-feira, resultados do desconto de 20% obtido na compra do papel e da valorização da ação ordinária (ON, com direito a voto) desde 17 de agosto. Para saque de recursos do FGTS antes de fevereiro, o investidor perde o desconto e o rendimento já apurado cai para pouco mais de 10%. Apenas a partir de fevereiro, sexto mês após a integralização das cotas, será possível transferir recursos para um fundo carteira livre. Observada essa carência, caso faça a transferência antes de agosto de 2001, o investidor perderá metade do desconto. A partir de 17 de agosto de 2001, pode-se pedir o retorno dos recursos à conta do FGTS. Recursos próprios aplicados nesses fundos não podem ser sacados antes de fevereiro. Depois e até agosto haverá perda de metade do desconto.