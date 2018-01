Petrobras adia prazo para licitação de plataformas A Petrobras anunciou que postergou os prazos para entrega de propostas para a construção das plataformas de produção de petróleo P-51 e P-52, orçadas em US$ 1 bilhão. Os três pacotes de propostas, antes previstos para os dias 13, 21 e 27 de janeiro, deverão ser entregues nos dias 12, 19 e 26 de fevereiro. Segundo a Petrobras, a prorrogação foi feita a pedido dos concorrentes à encomenda. A licitação já havia sido adiada uma vez, em dezembro. O prazo inicial previa entrega de propostas para o final do ano, mas pressões do então governo eleito forçaram a mudança.