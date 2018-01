Petrobras adia venda de campos de exploração A Petrobras adiou o processo de venda de campos de petróleo de sua concessão, que estava marcado para o dia 18 de fevereiro. Segundo nota divulgada pela estatal, a decisão foi tomada depois de mudanças promovidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na legislação para cessão de campos, que podem influir no preço mínimo dos campos. A nova licitação será realizada no dia 8 de abril. Neste processo, a Petrobras pretende se desfazer de campos antigos, onde a produtividade já passou pelo pico e está em curva declinante, chamados de campos maduros. Estes campos serão vendidos em pacotes que contém poços produtores e poços inativos ou seja, fechados, mas que podem ser reativados com algum investimento. A mudança promovida pela ANP diz respeito exatamente aos poços inativos. A agência transferiu para a Petrobras a responsabilidade por abandonar alguns destes poços, isto é, desativá-los definitivamente. A decisão foi tomada porque a agência entendeu que o custo para abandonar os poços poderia desestimular os concorrentes, em sua maioria empresas de pequeno porte. Este teria sido um dos motivos para o fracasso da primeira licitação da Petrobras, realizada há dois anos, na qual apenas dois pacotes foram arrematados.