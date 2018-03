Petrobras admite licitação internacional para refinaria

Segundo ele, os demais quatro grandes pacotes licitados já foram contratados. A Refinaria Abreu e Lima, que está sendo instalada no Porto de Suape, em Pernambuco, terá capacidade para processar 230 mil barris por dia de óleo pesado. O projeto, inicialmente orçado em US$ 4 bilhões, já está estimado em US$ 12 bilhões pela Petrobras. A estatal venezuelana PDVSA é a sócia da Petrobras no projeto, com participação de 40%. O diretor afirmou também que todas as pendências com a PDVSA já foram solucionadas e a assinatura de contrato que estava marcada para o dia 28 de setembro, na Venezuela, só não ocorreu porque é interesse do governo federal concluir as negociações em cerimônia em Pernambuco. "É uma questão de agenda agora", disse.

Costa explicou também que o aumento de custos da refinaria foi provocado por vários fatores, entre eles, a valorização cambial, que teria aumentado o custo da unidade de refino em US$ 2 bilhões.