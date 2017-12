Petrobras admite que quer refinar petróleo em Portugal A Petrobras assumiu seu interesse num possível investimento conjunto com a portuguesa Galp Energia para o refino de petróleo em Portugal, segundo reportagem publicada pelo jornal português Diário Econômico. As duas empresas já são parceiras em 30 contratos de exploração de petróleo e gás natural no Brasil. Segundo o jornal, um porta-voz da Galp disse que a utilização da refinaria portuguesa de Sines, uma das maiores da Europa, pela Petrobras é ?uma hipótese?. Em declarações ao jornal, o diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrella, disse que a parceria e os investimentos na área de refino têm grande importância estratégica para a empresa brasileira, por ?acrescentar valor ao seu próprio produto?. A Petrobras e a Galp são também parceiras em um consórcio que pleiteia uma concessão para a exploração de petróleo no Timor Leste. As duas empresas estudam ainda uma outra parceria para um contrato com o Irã.