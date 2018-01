Petrobras afirma que poço no ES é comercial A Petrobras confirmou que o poço ESS-116, descoberto no litoral do Espírito Santo, é inteiramente comercial. A confirmação foi dada pela estatal à Agência Nacional do Petróleo (ANP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O novo poço, localizado ao norte da Bacia de Campos, no Rio, pode produzir 14 mil barris de petróleo por dia. Após análises sobre o potencial do poço recém descoberto no litoral capixaba, a Petrobras concuiu que a área pode render 300 milhões de barris de petróleo, permitindo-se uma exploração comercial. O novo poço fica próximo ao poço de Jubarte. Somando-se o potencial destas duas áreas de exploração, a Petrobras aumentou suas reservas em cerca de 900 milhões barris de petróleo.