Petrobras ainda não decidiu localização de nova refinaria O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse hoje que ainda não está definida a localização da refinaria que a estatal vai construir no Nordeste em parceria com a PDVSA, apesar de a companhia venezuelana já ter anunciado sua preferência por instalar-se em Pernambuco. Segundo explicou em coletiva, para decidir a localização ideal, um grupo de trabalho estuda os aspectos técnicos e financeiros de pelo menos cinco estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Sergipe. "Se os estudos indicarem que esta área ideal que procuramos é indiferente em qualquer um destes estados e se o nosso parceiro já demonstrou interesse por Pernambuco, por que não ser lá mesmo?", comentou. Ele disse ainda que não existe prazo para a definição sobre este assunto, mas afirmou que os estudos estão em "fase final".