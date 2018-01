Petrobras ainda não definiu o local da nova refinaria O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje, após participar de cerimônia no Palácio do Planalto, que não existe ainda nenhuma definição sobre onde será construída a nova refinaria de petróleo no País. "A Petrobras se dispõe a participar desse empreendimento e está conversando com empresas, discutindo parceiros e analisando as diversas alternativas em termos de localização, mas não há nenhuma decisão ainda ", afirmou. Na semana passada, circulou na imprensa a possibilidade de a refinaria vir a ser construída em Pernambuco. Dutra disse que a unidade deverá entrar em operação em 2008 e que, até o ano que vem, será tomada a decisão sobre onde ela se localizará. A Petrobras já dispõe dos recursos para a obra, informou o presidente da estatal. "Não estamos informando o quantitativo sobre cada um dos investimentos da Petrobras", disse. "Nós temos investimentos previstos para o ano que vem da ordem de R$ 24 bilhões". Segundo Dutra, nesse total estão incluídos, não só projetos projetos de extração e produção, como também de modernização das atuais unidades de refino e a construção de uma nova refinaria. "Nós estamos com um projeto de modernização e ampliação das refinarias atuais da Petrobras para viabilizar um aumento do processamento do petróleo nacional, e isso não é incompatível com uma nova refinaria", afirmou.