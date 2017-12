Petrobras amplia capacidade de estocagem em Cingapura A estatal Petrobras aumentou sua capacidade de estocagem em Cingapura em 50%, com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado local de bunker, termo técnico para combustível para transporte marítimo. Marco Tritto, diretor de operações de armazenamento da Petrobras em Cingapura, disse que a companhia aumentou sua capacidade no terminal de Penjuru de 40.000 toneladas para 60.000 toneladas. Eles acrescentou que a petrolífera não tem planos de expandir sua capacidade novamente no curto prazo. Cingapura é o maior porto de armazenagem do mundo. A Petrobras tem um acordo de leasing com a ChevronTexaco no terminal de Penjuru. A estatal estendeu o acordo com a companhia norte-americana para os primeiros seis meses de 2005, uma vez que o atual acordo expira no primeiro trimestre do ano que vem, disse Tritto. A Petrobras começou a vender óleo combustível para navios com alto teor de enxofre no mercado de Cingapura em 12 de novembro. A empresa espera vender 10.000 toneladas do produto por mês, afirmou Tritto. Se a petrolífera atingir a meta, as vendas de combustível para transporte marítimo alcançará total entre 35.000 toneladas e 40.000 toneladas por mês. O volume inclui de 25.000 toneladas a 30.000 toneladas de óleo combustível para navios com baixo teor de enxofre que a Petrobras vende mensalmente para donos de embarcações européias. As informações são da agência Dow Jones.