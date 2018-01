Petrobras ampliará sua produção de adubos na Argentina A Petrobras investirá US$ 50 milhões para ampliar sua produção de adubos na Argentina, onde controla 20% do mercado, informou hoje a imprensa econômica de Buenos Aires. O projeto, que entrará em funcionamento entre este ano e 2007, inclui a construção de uma fábrica de adubos fosfatados e um porto por onde entrarão as matérias-primas que a companhia importará para elaborar produtos destinados à atividade agropecuária. "A idéia é ter cada vez mais presença neste mercado, mas com produtos diferenciados", explicou Gabriel Casasola, gerente comercial da área de adubos da Petrobras. Depois de lembrar que em 2001 eram produzidos 1,5 milhão de toneladas de adubos, Casasola destacou que no ano passado foram produzidos 2,6 milhões de toneladas e existem estudos estúdios que prevêem uma produção de 5 milhões de toneladas para 2011. A nova fábrica e o porto funcionarão em um prédio na localidade de Campana, a 96 quilômetros ao norte de Buenos Aires, onde a Petrobras possui uma fábrica de adubos líquidos sulfurosos. A companhia, através de sua marca Pasa, participa de 20% do mercado de adubos argentino, mas essa porção é muito maior quando se trata de formulações líquidas, setor no qual é o único produtor da América Latina. Petrobras emprega mais de 5.000 pessoas na Argentina e também tem presença em Angola, Bolívia, China, Equador, Estados Unidos, Guiné Equatorial, México, Nigéria, Peru, Trinidad e Tobago e Venezuela.