Petrobras analisa preço dos combustíveis na próxima semana A Petrobras finaliza na semana que vem novos estudos sobre o preço dos combustíveis no Brasil. Segundo o diretor de abastecimento da companhia, Paulo Roberto Costa, os estudos são feitos freqüentemente para definir como estão se comportando as cotações no mercado internacional. Ele não quis antecipar qual será a decisão, mas lembrou que houve queda nas cotações do petróleo nos últimos dias, o que pode reduzir a necessidade de novos aumentos. "Não está nada certo ainda, estamos apenas analisando o novo cenário, com petróleo em queda", afirmou.