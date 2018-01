Petrobras analisa proposta para pagamento de dívida da Varig A BR Distribuidora, subsidiária da estatal Petrobras, vai decidir nos próximos dias se aceita a proposta de reescalonamento de dívida apresentada pela Varig. Segundo o presidente da distribuidora, Júlio Bueno, a direção da empresa está avaliando a viabilidade econômica da proposta, que prevê o pagamento, pela companhia aérea, de R$ 1,5 milhão por dia relativo à dívida pela compra de combustível. Esse pagamento seria feito, segundo Bueno, junto com o desembolso diário de R$ 5,6 milhões que a Varig já vem efetuando para comprar combustíveis e manter os aviões no ar. A dívida da companhia aérea com a BR chega a R$ 140 milhões e a distribuidora já executou recebíveis (títulos que representam créditos futuros) que tinha em função de créditos antigos. A BR é um dos principais credores da Varig, junto com a Infraero. Esta, porém, já fez acordo de renegociação da dívida com a companhia aérea, após o recuo da Fundação Ruben Berta em assinar o memorando de entendimento com os credores que iniciaria o processo de recapitalização da companhia, cujas dívidas chegam a US$ 768 milhões. A proposta de renegociação apresentada pela Varig começou a ser discutida ontem, em reunião de diretoria, mas não houve definição.