Petrobrás: ano começa com boa rentabilidade Os fundos com ações da Petrobrás começaram o ano com boa rentabilidade. Seguindo a forte alta do Ibovespa e a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, a ação voltou a ser negociada por um preço acima de R$ 50. Na sexta-feira, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) fecharam a R$ 52,30. Desde 27 de dezembro, quando estavam em R$ 47,61, as cotações só subiram, acumulando alta de 9,85%. Seguindo a escalada do papel, os fundos também aumentaram o rendimento acumulado. Segundo a Associação Nacional de Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS renderam, em média, desde sua formação 53,34%; os fundos com recursos próprios 54,53%. A fracassada tentativa de alteração do nome da empresa não chegou a afetar a ação, por ter durado apenas um dia. Para Angelo Larozi, analista de investimentos da Corretora Souza Barros, o gasto com a troca do nome poderia gerar um desconforto entre os investidores por significar desvio recursos de áreas de onde se obteria maior retorno. A divulgação de um novo recorde na produção diária de barris, aumentando a expectativa de que em três anos todo o petróleo utilizado no País seja produzido em território nacional, também motivou os investidores a buscar os papéis da estatal.