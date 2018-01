Petrobras anuncia aumento de 11% na produção A Petrobras produziu uma média de 2,29 milhões de barris diários de petróleo em julho, volume 11% superior ao do mesmo mês de 2004, informou a empresa nesta sexta-feira em comunicado. O volume inclui a produção da Petrobras tanto de petróleo como de gás natural, e o resultado da empresa no Brasil e nos outros oito países onde atua. A produção nos campos brasileiros em julho alcançou uma média de 2,02 milhões de barris diários de petróleo e gás. Em relação ao petróleo nos campos nacionais, a Petrobras extraiu 1,75 milhão de barris diários, com um crescimento de 14% em relação a julho do ano passado. A produção diária de gás natural foi de 44 milhões de metros cúbicos, 2,2% a mais que no mês comparado. No exterior, a Petrobras extraiu 261.980 barris diários de petróleo e gás no mês passado, o que representa uma redução de 1,9% em comparação a julho do ano passado. A Petrobras espera aumentar sua produção em 14,5% neste ano, em comparação a 2004, o que finalmente permitirá a auto-suficiência no âmbito energético. A empresa fechou o ano passado com reservas comprovadas de petróleo e gás natural de pelo menos 11,820 bilhões de barris, com um aumento de 1,25% em relação ao volume disponível em 2003.