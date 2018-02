Petrobras anuncia descoberta de óleo leve em Campos A Petrobras comunicou no início da noite a descoberta de óleo leve (29º API) no campo de Marimbá, na Bacia de Campos (em águas rasas de pós-sal). A empresa concluiu a perfuração de poço exploratório de extensão 3-MA-32A e o óleo leve foi constatado em reservatórios com espessura de 30 metros e com "boas características de porosidade e permeabilidade".