Petrobras anuncia descoberta no Golfo do México A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo no prospecto de St. Malo, localizado no setor americano do Golfo do México. A descoberta foi feita pela subsidiária Petrobras America, sediada em Houston, nos EUA. Esta foi a terceira grande descoberta consecutiva da Petrobras em águas profundas do Golfo do México nos últimos dois anos. As empresas consorciadas na descoberta são: Petrobras (25%), Unocal (operadora), com 28,75%, Devon Energy (22,5%), Chevron Texaco (12,5%), EnCana Gulf of Mexico (6,25%), Exxon Mobil (3,75%) e Eni Petroleum (1,25%). O poço descobridor atravessou uma zona portadora de petróleo com cerca de 425m de espessura, contendo mais de 135m de reservatórios portadores de hidrocarbonetos, o que indica que trata-se de descoberta "muito importante", segundo o comunicado da empresa. A companhia pretende realizar a perfuração de um poço de avaliação ainda no decorrer de 2004. A perfuração do local começou em julho deste ano e a profundidade total atingida foi de 8.836m, ao custo de US$ 62 milhões. O poço está localizado em águas de 2.100m de profundidade, cerca de 400 km a sul-sudoeste de New Orleans.