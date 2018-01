Petrobras anuncia estabilidade de preços nos próximos meses O preço dos combustíveis deve ficar estável nos próximos meses, segundo o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra. Após participar de debate em Brasília sobre a construção de um novo oleoduto da empresa, no Rio de Janeiro, Dutra disse que os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás liquefeito de petróleo estão inferiores aos do mercado internacional. Ele lembrou, porém, que neste mercado há muitas oscilações, que desaconselham reajustes neste momento. "Nós não vamos aumentar, porque a nossa expectativa é de que o preço vai cair no segundo trimestre como aconteceu ano passado". Questionado sobre a eventual relação entre a manutenção dos preços e as eleições deste ano para prefeito, Dutra respondeu: "No início de 2003, que não era ano de eleição, foi a mesma situação: o óleo foi lá para cima, chegou a US$ 37, US$ 38, e nós não aumentamos. É a mesma coisa, não tem nada a ver com eleição."