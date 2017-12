Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo no ES A Petrobras anunciou mais uma descoberta de petróleo no litoral do Espírito Santo. Apesar de não ter ainda dimensionado o volume das reservas, a empresa considerou importante a descoberta, por aumentar o potencial da nova província petrolífera do País, que já teve anunciados 2,1 bilhões de barris em novas reservas. A reserva mais recente fica em uma área denominada BES-100, que teria de ser devolvida à Agência Nacional do Petróleo (ANP) em agosto, caso não fossem encontrado petróleo. O Espírito Santo tem três descobertas recentes - os campos de Jubarte e Cachalote e outra ainda não batizada. Tornou-se, depois da Bacia de Campos, a principal aposta da estatal para aumentar suas reservas. O poço que encontrou petróleo no BES-100 está localizado a 60 quilômetros da costa, a uma lâmina d?água (profundidade) de 1,3 mil metros. O bloco exploratório fica na região geológica conhecida como Bacia do Espírito Santo, mais ao norte do Estado, ao contrário das outras descobertas - que, apesar de estarem em frente ao litoral capixaba, pertencem à Bacia de Campos.