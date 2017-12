Petrobras anuncia nova província petrolífera na Bacia de Campos A Petrobras divulgou comunicado hoje informando que foi confirmada a existência de uma nova província petrolífera ao norte da Bacia de Campos, litoral do Estado do Espírito Santo. Segundo a estatal, a província é formada por quatro descobertas na região verificadas ao longo deste ano e mais os campos de Jubarte e Cachalote - já em processo de desenvolvimento. A empresa estima a existência de reservas de 2,1 bilhões de barris de óleo nas seis formações já descobertas no bloco BC-60 que compõem a província. De acordo com o comunicado, as produtividades dos reservatórios das quatro novas acumulações verificadas neste ano deverão ser avaliadas em futuro próximo, "segundo cronograma contidos nos planos de avaliação a serem encaminhados à ANP". A Petrobras explica no comunicado que, além da descoberta realizada pelo bloco 1-ESS-121 divulgada em maio, com reservas estimadas em 630 milhões de barris, mais três poços foram perfurados na mesma área, dando origem à nova província.