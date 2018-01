Petrobrás anuncia nova redução na gasolina e no diesel nas refinarias

A Petrobrás anunciou nesta terça-feira, 8, mais uma redução nos preços dos combustíveis. Segundo a estatal, o preço do diesel nas refinarias cairá 10,4%, e da gasolina terá corte de 3,1%. A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP), que se reuniu na tarde de hoje.

Em nota, a Petrobrás afirma que "a combinação de queda no preço do petróleo e derivados entre o dia 14/10 e hoje, que chega a 12,1%, e a redução da participação da companhia nas vendas ao mercado interno têm impactos sobre o nível de utilização dos ativos da Petrobras, especialmente no refino, sobre os níveis de estoques e também sobre os fluxos de importação e exportação. Essas variáveis justificaram uma correção maior nos preços do diesel que na gasolina".

A companhia informa que se o ajuste definido hoje for integralmente repassado ao consumidor final, o diesel pode cair 6,6%, cerca de R$ 0,20 por litro. No caso da gasolina, a diminuição no preço final pode ser de 1,3%, ou R$ 0,05 por litro. No entanto, a companhia ressalta que esse repasse depende das decisões dos outros integrantes da cadeia do petróleo, já que a lei garante liberdade de preços.

A nova política de definição de preços da Petrobras prevê revisões ao menos uma vez por mês pelo comitê formado pelo presidente da estatal, Pedro Parente, o diretor de Refino e Gás Natural, Jorge Celestino Ramos, e o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ivan Monteiro.