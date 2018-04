Petrobras anuncia novas reservas no pré-sal do ES

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 21, novas descobertas de petróleo em reservatórios do pré-sal do Espírito Santo, localizados abaixo dos campos de óleo pesado de Baleia Franca, Baleia Azul e Jubarte, com reservas estimadas entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de barris de óleo equivalente (boe). O óleo leve encontrado na área denominada Parque das Baleias é de ótima qualidade (30 graus na classificação API). A estatal concluiu a perfuração de dois novos poços no litoral capixaba e comunicou à Agência Nacional de Petróleo (ANP), segundo fato relevante. Imagem: Petrobras/ divulgação Veja também: O caminho até o pré-sal A exploração de petróleo no Brasil A maior jazida de petróleo do País "Com as novas descobertas, o volume total de óleo estimado na área do Parque das Baleias, incluídos os reservatórios localizados acima e abaixo da camada de sal, já chega a aproximadamente 3,5 bilhões de barris de óleo", informou a estatal. "Os excelentes resultados dessas duas perfurações, as ótimas respostas do teste de longa duração do poço pioneiro 1-ESS-103A e as facilidades logísticas já instaladas e em instalação na área levam a Petrobras a intensificar os estudos para acelerar a produção do pré-sal do Espírito Santo", disse a companhia em fato relevante assinado pelo diretor financeiro e de Relações com Investidores, Almir Barbassa. Os reservatórios estão entre 4.200 e 4.800 metros de profundidade a partir do nível do mar. Até agora já foram perfurados seis poços na seção pré-sal do Espírito Santo, todos eles com sucesso, destacou a companhia.