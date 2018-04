Petrobras anuncia operação de mais 2 plataformas até o final do ano Até o final do ano, mais duas plataformas marítimas da Petrobras serão colocadas em operação na Bacia de Campos. De acordo com anúncio da estatal nesta sexta-feira, as plataformas são: o FPSO Presidente JK (P-34), que operará a partir de novembro no campo de Jubarte, litoral sul do Espírito Santo, com capacidade para produzir até 60 mil barris de petróleo por dia (bpd); e o FPSO Cidade do Rio de Janeiro, que será instalado até dezembro no campo de Espadarte, que produzirá até 100 mil bpd. De acordo com o informe da estatal, com mais estas duas plataformas, a capacidade de produção da Petrobras terá um aumento de 440 mil barris por dia. Esse valor incorpora a produção da Plataforma P-50, com capacidade de produção de 180 mil bpd, que marcou a auto-suficiência brasileira em petróleo ao ser instalada em abril no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos. E também da FPSO Capixaba, com capacidade para 100 mil bpd, que opera desde maio no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. Ao detalhar a estrutura das plataformas, a Petrobras informou que as plataformas Presidente JK (P-34) e Cidade do Rio de Janeiro são do tipo FPSO (sigla em inglês que define sistemas flutuantes de produção, armazenamento e transferência de petróleo, de acordo com a empresa). A Petrobras comunicou ainda que as obras do FPSO P-34 foram concluídas nesta sexta-feira, no Porto de Vitória. "Após testes operacionais seguirá para o campo de Jubarte, na Bacia de Campos, litoral Sul do Espírito Santo. O FPSO RJ foi construído em Cingapura e já se encontra a caminho do Brasil, para ser instalado no Campo de Espadarte, na Bacia de Campos, litoral norte do Rio de Janeiro", detalhou a estatal, no informe.