Petrobras anuncia reajuste do querosene de Aviação O preço do Querosene de Aviação (QAV) vai subir a partir do dia 1º de junho. A Petrobras reajustará o preço em 1,9%. No ano a alta acumulada, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea), já chega a 17,6%. A Petrobras promove reajustes quinzenais nos preços do QAV, óleo combustível e nafta, porém o valor dos dois últimos combustíveis não é divulgado. Segundo o Snea, o Querosene de Aviação representa 50% dos custos operacionais das empresas. O preço do querosene de aviação é definido principalmente de acordo com os valores praticados no petróleo no mercado internacional, incluindo transporte e outros itens, embora a empresa importe apenas cerca de 15% do produto comercializado no País, informou o Snea.