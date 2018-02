Petrobras anuncia redução de preço de combustível para avião A Petrobras confirmou nesta quarta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, que irá reduzir o preço do querosene de aviação em 4,9% a partir do dia 1º de setembro. A estatal lembrou que o reajuste nesse tipo de combustível é feito a partir de uma análise a cada 15 dias, no qual a Petrobras avalia o comportamento dos preços do mercado internacional e doméstico, decidindo ou não por um reajuste. Ainda segundo a empresa, com a redução a partir do mês que vem, a alta acumulada no ano no preço da querosene passou de 26,1% para 21,2%.