Petrobrás anuncia redução dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobrás anunciou nesta quinta-feira, 25, a decisão de reduzir os preços da gasolina em 5,4%, e do diesel, em 3,5% nas refinarias. Se o ajuste feito for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode reduzir 2,2%, ou cerca de R$ 0,07 por litro, em média, e a gasolina, 2,4% ou R$ 0,09 por litro, em média.

Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobrás nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso depende de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores.

Segundo a petroleira, a decisão foi guiada predominantemente por um aumento significativo nas importações no último mês, o que obrigou ajustes de competitividade da Petrobrás no mercado interno. Conforme princípio da política de preços em vigor, a participação de mercado da empresa é um dos componentes de análise considerado pelo Grupo de Executivos de Mercado e Preços (GEMP).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a estatal, a importação de gasolina por terceiros para o mercado interno aumentou de 240 mil metros cúbicos em fevereiro para 419 mil em abril. O aumento é de 74,6%. Na nota, a Petrobras ressalta que há “previsão de manutenção em torno deste nível em maio”.

Já a importação de diesel saiu de 564 mil metros cúbicos em fevereiro para 811 mil em abril, alta de 43,8%. Conforme a Petrobras, a previsão é que o volume de diesel importado passe de 1 milhão de metros cúbicos em maio. /FERNANDA NUNES E VINICIUS NEDER