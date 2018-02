Petrobrás anuncia redução dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobrás anunciou nesta quarta-feira, 14, a decisão de reduzir os preços da gasolina em 2,3%, e do diesel, em 5,8% nas refinarias. Se o ajuste feito for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode reduzir 3,5%, ou cerca de R$ 0,11 por litro, em média, e a gasolina, 0,9% ou R$ 0,3 por litro, em média.

Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobrás nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso depende de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores.

A decisão reflete as variações recentes nos preços internacionais do petróleo que, depois de flutuar ao redor de US$ 50 por barril, registrou queda sucessiva estando abaixo de US$ 46 por barril atualmente. No câmbio, depois de uma desvalorização significativa na moeda brasileira em relação ao dólar, refletindo incertezas políticas, a moeda americana tem flutuado em torno de R$ 3,30.

Segundo a petroleira, os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política de preços anunciada em outubro de 2016, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios da Petrobrás no período de 2017-2021.