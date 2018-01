Petrobras aposta no sucesso das ações Os investidores estrangeiros estão prestando mais atenção às ações da Petrobras, fato que pode beneficiar a companhia. Essa é a opinião do presidente da empresa Henri Philippe Reichstul, que acredita que o custo de captação da estatal pode baixar nos próximos meses. Segundo ele, os investidores estrangeiros estão começando a desvincular a empresa das incertezas e riscos do Brasil. A análise se baseia no fato de que as ações da empresa não estão apenas interessando investidores que aplicam em mercados emergentes, mas também aqueles especialistas no setor de petróleo e gás. "O mesmo investidor que compra Shell e Texaco também está aplicando na Petrobras", afirmou o presidente da companhia. Venda de ações O presidente da Petrobras garantiu que a colocação de American Depositary Receipt (ADRs) nível III - ações de empresas estrangeiras listadas nas bolsas de Nova Iorque - no exterior está indo muito bem, e não foi afetada pela imagem negativa dos acidentes ecológicos no Brasil. O lançamento está marcado para o próximo dia 9, na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Segundo Reichstul, a venda pulverizada de ações da Petrobras, que se encerra na próxima segunda-feira, também está indo muito bem. "Fiquei muito satisfeito porque já são 150 mil novos acionistas da empresa", comentou o presidente da estatal, sobre o resultado parcial da campanha.