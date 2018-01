Petrobrás apresenta novo plano de negócios em junho

A Petrobrás planeja divulgar no dia 10 de junho seu novo Plano de Negócios e Gestão (PNG) para o período entre 2015 e 2019, com informações sobre redução de investimentos, meta de produção e continuidade da refinaria Abreu e Lima (Rnest) e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). A informação foi repassada por técnicos da empresa a parlamentares que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a corrupção na estatal. Os congressistas visitaram nesta sexta-feira, 8, as obras do Comperj, ainda sem data para conclusão.

“Não há qualquer data ou prazo para a conclusão das obras. Fomos informados de que novas licitações devem ser feitas para retomar as obras, mas isso só deve acontecer após a divulgação do novo plano de negócios, previsto para o dia 10 de junho”, disse o deputado Eduardo Leite (PSDB-RJ), durante a visita. “O plano de negócios vai revelar se de fato os recursos estão disponíveis para a conclusão dessa obra.”

O novo plano de negócios deverá detalhar as áreas prioritárias para investimentos e indicar os cortes previstos. A expectativa é de redução de até 20% no volume de investimento anual da companhia. A partir dessa definição, a estatal vai avaliar se mantém os investimentos no Comperj e na segunda etapa da Rnest, que tinha operação prevista para este mês.

“O prazo depende da revisão do plano gerencial da Petrobrás para equacionar as finanças”, afirmou o vice-presidente da CPI, deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA). “Ficou claro que é uma obra que começou a ser tocada sem um projeto básico que permitisse fazer contratações com fiscalização e que os custos fossem controlados. Toda essa história de gerenciamento equivocado da Petrobrás, os exemplos negativos estão aqui”, completou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Licitações. Em janeiro, entretanto, os projetos foram suspensos por decisão da gestão de Graça Foster, em função da restrição financeira da companhia e das baixas contábeis registradas nesses ativos em decorrência da corrupção. Para retomar as obras, a estatal deve realizar novas licitações para substituir contratos suspensos durante a crise que quebrou diversas empreiteiras e fornecedoras.

Em nota, a estatal informou que está “revisando seu planejamento para o ano de 2015, implementando uma série de ações voltadas para a preservação do caixa”. A companhia destacou também que está reavaliando se a demanda interna de derivados pode ser atendida com um “rearranjo do sistema de processamento das refinarias existentes, levando em conta também eventuais ajustes na implantação do Comperj”.