Petrobrás apresenta proposta para privatizar quatro refinarias

RIO E SÃO PAULO - A Petrobrás disponibilizou nesta quinta-feira o modelo preliminar de parcerias na área de refino, propondo a a realização de parcerias em dois blocos regionais com dimensão relevante no mercado. No Nordeste, incluiria a Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e a Refinaria Landulpho Alves (RLAN), e no Sul, a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP).

Na parceria no Nordeste, a Petrobrás ficaria com participação de 40% e uma outra empresa, com 60%. Os ativos desse negócio seriam, além das duas refinarias (RNEST e RLAN), cinco terminais. A parceria no Sul teria a mesma participação de cada companhia e, além das duas refinarias (REPAR e REFAP), sete terminais. No restante do País, a Petrobras manteria 100% de participação em nove refinarias e 36 terminais.

A busca dos parceiros, segundo a Petrobrás, seria por meio de processo competitivo, com empresas diferentes por bloco.

A estatal propõe essa criação de parcerias em blocos geográficos porque, segundo ela, "garante dinâmica de mercado, reduzindo o risco de competição predatória". De acordo com a Petrobras, o modelo mais interessante seria o de polos integrados, que permitiriam poder de precificação regional; captura da margem integrada; acesso privilegiado ao mercado regional; logística e refino.

Segundo a Petrobrás, um modelo com transferência do controle, onde a empresa teria participação minoritária, parece mais atrativo para atingir os objetivos estratégicos. Com a participação minoritária, haveria a inclusão de dois novos operadores no sistema, além de um prêmio de controle com captura positiva para o Ebitda.

O modelo foi apresentado durante o seminário técnico "Reposicionamento da Petrobrás em Refino", que acontece nesta quinta-feira, a partir das 9h, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Em comunicado publicado praticamente junto com a apresentação que fará no evento, a estatal esclarece que este modelo ainda não conta com a aprovação formal de seus órgãos de governança (Diretoria Executiva e Conselho de Administração).

Segundo a empresa, a busca de parcerias na área de refino foi aprovada no Planejamento Estratégico e no Plano de Negócios e Gestão de 2017-2021 e reforçada no PNG 2018-2022. A estratégia visa reduzir o risco da Petrobras, agregando valor na atuação em E&P, refino, transporte, logística, distribuição e comercialização por meio de parcerias e desinvestimentos.

Parcerias. O presidente da Petrobrás, Pedro Parente, quer trazer para o refino a boa experiência de parcerias que a estatal tem na área de exploração e produção. Em evento na Fundação Getúlio Vargas para debater o reposicionamento da empresa na área de refino, Parente disse que as parcerias agregam valor para a Petrobrás.

"Essa discussão parte da premissa que nós somos uma empresa integrada de óleo e gás, mas que também sabemos que parcerias são absolutamente fundamentais para agregar valor à empresa", disse Parente.

Mais cedo, a Petrobrás divulgou sua proposta para o setor de refino, onde hoje tem 98%, e que após as iniciativas deverá ficar com 75%, sendo minoritária em algumas refinarias no Nordeste e no Sul do País.

"Não estamos fazendo uma proposta fechada, é um modelo que não está aprovado pela diretoria-executiva e nem pelo Conselho de Administração", informou Parente, ressaltando que a proposta ainda está aberta ao debate e o evento da FGV funcionaria como uma audiência pública para debater o tema./Denise Luna, Fernanda Nunes, Márcio Rodrigues e Fabiana Holtz