Petrobras assina 1º contrato de exportação de petróleo para China A Petrobras anunciou hoje a assinatura do primeiro contrato de exportação de petróleo para a China. Segundo nota da companhia brasileira, o contrato foi firmado com a estatal petrolífera chinesa Sinochem International Oil Company, para fornecimento de 12 milhões de barris de petróleo pesado provenientes do campo Marlim, na Bacia de Campos. A Petrobras comenta que, até a assinatura do contrato, as negociações desse tipo eram feitas no mercado spot (à vista), sem vínculo contratual. O valor estimado na operação, de acordo com a estatal brasileira, é de US$ 600 milhões. A Petrobras esclareceu que a data para envio da primeira remessa de petróleo ainda não foi definida. "A parte logística conta com o transporte do combustível, em seis cargas, por navios com capacidade para armazenar até dois milhões de barris cada", detalhou a empresa. A Petrobras termina o comunicado informando que, até junho deste ano, comercializou por meio de seu escritório em Pequim um total de US$ 190 milhões correspondentes à exportação de petróleo e GLP para o mercado chinês. "Em cinco anos, a Petrobras planeja exportar cerca de US$ 1 bilhão ao ano para a China, contando com o acréscimo de outros derivados como o álcool", informou a empresa.