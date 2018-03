Petrobras assina acordo para atuação na Tanzânia Três anos depois de ter arrematado uma área de exploração de petróleo em águas profundas na Tanzânia, no Leste da África, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira à noite, por meio de nota oficial, a formalização do contrato, assinado no último sábado com o governo e com a companhia estatal de petróleo tanzaniana Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC). Já presente em países como Nigéria e Angola, a estatal brasileira estende, assim, sua atuação no continente africano. A Petrobrás vai explorar o Bloco 5 da Bacia de Mafia, com 9.250 km² de extensão, em águas de 300 a 3 mil metros de profundidade. O Gerente Executivo de Exploração e Produção Internacional, João Figueira, representou a diretoria da Petrobras na assinatura do contrato em Dares Salaam, capital comercial da Tanzânia. O contrato envolve um período exploratório inicial de quatro anos, prevendo atividades de reprocessamento e interpretação de dados sísmicos existentes, além da realização de novos levantamentos. O acordo permite prorrogação por mais uma etapa de quatro anos, e a seguir outra de três anos, com o compromisso de perfuração de um poço exploratório em cada uma dessas etapas.