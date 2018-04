Petrobras assina contrato de cooperação com estatal chilena A estatal firmou nesta quinta-feira, 26, acordo de cooperação com a chilena Enap para a prospecção conjunta de oportunidades na área de energia e de hidrocarbonetos no Brasil, no Chile e em outros países de interesse. O entendimento prevê o desenvolvimento de projetos em exploração e produção, refino, transporte e comercialização de hidrocarbonetos e indústria petroquímica, com ênfase em empreendimentos de biocombustíveis, gás natural liquefeito (GNL) e exploração da Plataforma Pacífica. O documento foi assinado pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, durante a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile esta semana. O acordo terá validade de dois anos e ficou acertada a constituição de um comitê de avaliação para analisar e incorporar ao programa de trabalho novos negócios e projetos de interesse. Nigéria A Petrobras também assinou, em Barcelona, um contrato de intenção com a empresa Nigerian LNG para fornecimento de gás natural liquefeito (GNL), visando suas unidades de regaseificação que serão instaladas no Brasil. A petrolífera assinou, além disso, acordo de confidencialidade com a Oman LNG para negociação de potencial suprimento. De acordo com a empresa, o primeiro navio começará a transportar GNL em abril do ano que vem e o segundo no primeiro trimestre de 2009. Os navios serão instalados no Ceará e no Rio de Janeiro. Ildo Sauer, diretor de Gás e Energia da Petrobras, informou no comunicado que eles acrescentarão 20 a 21 milhões de metros cúbicos por dia de GNL ao suprimento nacional de gás. O executivo disse ainda que a companhia estuda a contratação de mais uma embarcação, que adicionaria 14 milhões de metros cúbicos por dia.