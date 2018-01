Petrobras assina convênios de prospecção no Peru A Petrobras assinou nesta quinta-feira seis contratos com a empresa estatal Petróleos do Peru (Petroperú) para trabalhos de avaliação técnica (prospecção) na bacia do Maranhão. Os convênios abrangem uma área total de prospecção de 5,7 milhões de hectares, com um investimento de quase US$ 1 milhão. Eles permitirão levantar informação técnica atualizada para decidir no futuro sobre um contrato de licença de exploração. A Petrobras está presente no Peru desde a década passada e produz atualmente 15 mil barris diários de petróleo e de gás no Lote X de Talara, no noroeste do país. A companhia possui uma pasta de explorações de 57,5 mil quilômetros quadrados, distribuídos em outros seis lotes. Um de seus objetivos é o campo de Camisea, no sul do Peru, que apresenta reservas totais de gás natural de 425 trilhões de metros cúbicos. O ministro de Energia e Minas do Peru, Juan Valdívia, ressaltou que o acordo "fortalece" a Petroperú, que voltará a realizar trabalhos de prospecção. No dia 10 de novembro, o presidente peruano, Alan García, convidou a Petrobras a investir mais na prospecção e produção de petróleo em seu país e a construir uma petroquímica.