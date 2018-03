Petrobras assina linha de crédito para financiar compras A Petrobras informou na noite desta quarta-feira que assinou hoje uma linha de crédito no valor de US$ 100 milhões com o HSBC, com garantia do Export Credits Guarantee Department (ECGD), com o objetivo de financiar até 85% do valor de compras de bens e serviços do Reino Unido. O prazo do financiamento é de até 10 anos, com amortizações semestrais, e juros de Libor (britânico) 0,525% ao ano. Além dos juros, a Petrobras deverá pagar o seguro de crédito do ECGD. Cerca de 70% da linha de crédito deverá ser sacado em breve, uma vez que se trata de reembolso de pagamentos já efetuados, e o restante da linha deverá ser utilizado até o final deste ano.