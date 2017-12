Petrobras assinará amanhã contratos para construção da P-52 A Petrobras assinará nesta sexta-feira três contratos ? no valor total de aproximadamente US$ 923 milhões ? para a construção da plataforma de produção P-52, que será instalada no Campo de Roncador, na Bacia de Campos. O maior valor é o do contrato entre a estatal e o consórcio Fels Setal/Technip. Serão pagos cerca de US$ 775 milhões por serviços de engenharia, suprimento, construção e montagem da plataforma, o que inclui o casco e a planta de processo. A Rolls-Royce Power Engineering receberá cerca de US$ 82 milhões para fornecer, montar, operar e fazer a manutenção dos módulos de geração de energia elétrica. Para fornecer e montar módulos de compressão de gás, a Nuovo Pignone S.p.A. receberá cerca de R$ R$ 66 milhões. A Petrobras afirmou que o valor da plataforma é compatível com o levantamento de custos feito pela empresa e com os parâmetros atuais do mercado internacional. A parte nacional de serviços e bens previstos no contrato será integralmente financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A previsão é de que a P-52 esteja operando em Campos dentro de 32 meses. Sua capacidade de produção será de 180 mil barris diários de petróleo. Ainda segundo a Petrobras, a obra criará 2,5 mil novos postos de trabalho no País, além dos empregos indiretos.