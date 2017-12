Petrobras assume controle de postos da Shell no Paraguai A Petrobras assumiu, neste sábado, dia 1º, o controle dos postos de gasolina da Shell situados no Paraguai, informou a empresa anglo-holandesa em comunicado. "Depois de 53 anos de sucesso no Paraguai, anunciamos que a partir de 1º de abril transferimos nosso negócio atual para a Petrobras", afirmou a Shell, que cedeu 134 postos de gasolina, 52 lojas, além de seus negócios de lubrificantes, querosene e combustível para a navegação e gás liquidificado. A Shell fornece combustíveis e lubrificantes para a aeronavegação comercial nos aeroportos de Silvio Pettirossi, nos arredores de Assunção, e o principal do país, o Guarani, em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. A operação faz parte da aquisição concretizada no final do ano passado pela Petrobras. A estatal já tomou frente das empresas administradas pela Shell na Colômbia e Uruguai, por um valor total de US$ 140 milhões.