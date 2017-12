Petrobras assume o maior projeto térmico do Brasil A Petrobras assumiu a administração da TermoRio, um dos maiores projetos térmicos do Brasil, com capacidade superior a 1 mil megawatts (MW). A estatal adquiriu o controle acionário da TermoRio com a compra da participação da PRS Energia de 7% por US$ 19 milhões, que se somou à sua participação anterior de 43%. Em nota oficial, a estatal informa que a aquisição da térmica dá início a programa de saneamento de sua carteira de investimentos no setor de energia elétrica. Os demais 50% da TermoRio continuam com a americana NRG, que já informou que pretende sair do negócio. O orçamento atual do projeto é de US$ 715 milhões, sendo que deste total os sócios já investiram US$ 534,2 milhões (R$ 1,628 bilhão). Entretanto, o aporte de recursos não vinha respeitando a distribuição da participação acionária, o que provocou uma disputa entre a Petrobras e a multinacional. A Petrobras já colocou US$ 457,3 milhões, ou 85,6% dos investimentos realizados, contra US$ 63,7 milhões pela NRG, e US$ 13,2 milhões pela PRS, representando respectivamente 11,9%, e 2,5%. A usina TermoRio ficam em Duque de Caxias, no Rio, ao lado da refinaria Duque de Caxias (Reduc). O consumo total de gás natural dela pode alcançar 5,2 milhões de metros cúbicos por dia.