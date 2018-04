Petrobras atinge produção recorde de barris de petróleo A Petrobras informou nesta terça-feira ter atingido, na segunda-feira, o recorde de 1.912.733 barris de petróleo produzidos no Brasil. O resultado superou em 30 mil barris a marca anterior, de 1,882 milhão de barris, registrada no final de maio de 2006. "Esse recorde resultou, principalmente, da manutenção da produção nos campos terrestres e da entrada em produção de três novos poços interligados à plataforma P-50, no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos", diz o aviso da estatal. Com eles, afirma a Petrobras, a P-50 já atingiu uma produção de aproximadamente 150 mil barris diários. "Está em fase adiantada a ligação de outros quatro poços à mesma plataforma, quando a P-50 deverá atingir, nas próximas semanas, a sua capacidade máxima de produção, programada para 180 mil barris por dia." A companhia destaca que o novo recorde representa um passo decisivo para que seja alcançada a meta de 2 milhões de barris por dia, prevista para o final de 2006, com a entrada em operação de mais duas plataformas na Bacia de Campos: a P-34, no campo de Jubarte, que deverá ocorrer em novembro, com potencial de 60 mil bopd; e o FPSO Cidade do Rio de Janeiro, no campo de Espadarte, em dezembro, com capacidade para produzir até 100 mil bopd.