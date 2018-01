Petrobras aumenta em 10% preço do querosene de aviação A Petrobras confirmou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que aumentará em 10,3% o preço do querosene de aviação a partir de amanhã, após quatro reduções consecutivas no preço do produto. Segundo a estatal, mesmo com as quatro reduções, o preço do produto ainda acumula alta no ano de 14,3%. A Petrobras lembrou que o preço do querosene de aviação é analisado a cada 15 dias, quando a empresa faz uma avaliação dos preços nos mercados internacional e interno. A partir dessa análise, a empresa decide ou não fazer ajustes no preço.