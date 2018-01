Petrobras aumenta em 7,6% querosene de aviação A Petrobras vai reajustar em 7,6% o Querosene de Aviação (QAV) a partir desta sexta-feira, dia 15, informou o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. O aumento é o segundo consecutivo, depois de uma série de reduções no preço do combustível realizadas este ano. Com esse novo reajuste, o acumulado de 2006 fica em 7%. No final de novembro, o acumulado estava negativo em 2%, quando a estatal anunciou aumento de 1,5%, passando o acumulado para - 0,5%. Os reajustes sobre o QAV são realizados a cada 15 dias. Os gastos com o combustível representam cerca de 40% dos custos das empresas aéreas. No caso da TAM, a empresa já anunciou que o reajuste não será repassado para o preço das passagens aéreas da companhia.