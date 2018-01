Petrobras aumenta preço da gasolina e do álcool A Petrobras Distribuidora informou hoje que está reajustando em 1,5% o preço da gasolina nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste. Segundo nota da estatal, a alta foi provocada pelo aumento do preço do álcool anidro, que representa 25% de cada litro da gasolina vendida nos postos. O álcool hidratado também sobe: 12% em cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte e 17% em São Paulo ? a diferença é explicada pela composição da carga tributária. Outras distribuidoras também avaliam reajustes, disse o diretor do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz. Segundo ele, o preço do álcool produzido no Sudeste subiu por causa de problemas climáticos, mas a tendência é que volte a baixar nos próximos meses, com o início da safra de cana-de-açúcar. ?Cada empresa promoverá reajustes a seu tempo, pois isso depende dos estoques e de suas estratégias de compra do álcool?, disse.