Petrobras aumenta Querosene de Aviação em 3% O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) informou que a Petrobras elevará o preço do Querosene de Aviação (QAV) em 3% a partir do dia 16 de outubro. Esse é o primeiro aumento repassado ao preço do combustível, que tem reajustes quinzenais, depois de três quedas consecutivas. No dia 1º de outubro a Petrobras havia cortado o valor do produto em 12,1%. Com o aumento concedido agora, a alta acumulada este ano fica em 4%. O Snea não informou se o ajuste será repassado para as passagens aéreas. O valor do combustível corresponde a algo entre 35% e 50% dos custos das companhias aéreas.