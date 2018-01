Petrobras aumentará gás natural em 27% em janeiro A Petrobras comunicou em reunião com a Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás (Abegas) que a partir de 1º de janeiro vai aumentar o preço do gás natural produzido no País em 27% e em cerca de 30% do gás boliviano. A informação foi confirmada pelo presidente da Abegas, Cícero Ernesto Leite de Souza, e pelo diretor de infra-estrutura da Confederação Nacional da Indústria, José Carlos Gomes Carvalho. Eles estão preocupados com a situação, pois as distribuidoras do gás natural do Sul e Sudeste já informaram à Petrobras que não têm condições de pagar o gás natural com o novo preço. Cícero Ernesto disse que fez um apelo à Petrobras para que não aumente o preço do gás natural neste momento, pois a situação das distribuidoras é difícil, dado que o preço do gás natural subiu cerca de 75% em 2002. Em janeiro, o preço de mil metros cúbicos estava em R$ 262,00. Agora neste último trimestre do ano o preço sobre os mesmos mil metros cúbicos chegou a R$ 458,00. Ou seja, no primeiro trimestre do ano de 2002 o preço estava em US$ 1,3624 e hoje está em US$ 1,6376. "E além de tudo o real sofreu uma grande desvalorização. Se no primeiro trimestre valia US$ 1,3066; hoje vale algo próximo dos US$ 3,66", disse o presidente da Abegas.