Petrobras: bancos esperam maior adesão Os bancos aguardam uma adesão maior de optantes aos fundos para compra de ações da Petrobras com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na última semana do mês. No Sudameris, a expectativa é que as aplicações, tanto do FGTS como de recursos próprios, se intensifiquem a partir da próxima semana. A tendência de quem vai investir recursos próprios que estão em outra aplicação é fazer a transferência em data mais próxima do fim do mês, diz Amilton Barbelotti, diretor de Mercado de Capitais da Sudameris Corretora. O Safra suspendeu a taxa de administração cobrada no fundo de ações da Petrobras para recursos próprios até o leilão e vai garantir rendimento de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) até o dia do leilão, em 8 de agosto. O banco Asset Management já captou R$ 1,5 milhão no fundo que aceita recursos próprios.