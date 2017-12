Petrobras: bancos reduzem taxas Mais instituições financeiras reduziram ontem a taxa de administração anual cobradas nos fundos mútuos de privatização para compra de ações da Petrobras pelos optantes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). São elas: bancos Safra, BCN, Sudameris, Sul América Investimentos e Modal. O Santander, que cobra, 3%, Plural, que tem taxa de 2,5%, e Magliano, de 2,5%, também devem reduzir o porcentual nestes dias A Caixa Econômica Federal, que está entre as instituições que cobram a maior taxa, de 3%, do optante com aplicação inferior a R$ 1 mil, também poderá reduzi-la. Para aplicação de valor mínimo de R$ 300,00 por optantes em geral, a instituição com a menor taxa é o Banco Modal, seguida pelo Banco do Brasil e Sul América, com taxas de 1,4%. Fundos com taxas menores estão disponíveis para clientes especiais. No Itaú e no Unibanco, clientes private têm taxa de 1,5% e 2%, respectivamente. A Caixa Econômica Federal cobra taxa de 1,5% de quem pode aplicar a partir de R$ 10 mil. Pactual e Crédit Suisse Asset Management Garantia cobram taxa de 1% para aplicação mínima de R$ 5 mil. Veja abaixo, as novas taxas dos bancos: Instituição Taxa antiga Nova taxa Safra 2% 1,5% BCN 3% 1,5% Sudameris 3% 1,8% Sul América Investimentos 1,9% 1,4% Banco Modal 3% 0,9%