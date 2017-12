Petrobras: bancos reduzem taxas de fundos Os bancos continuam reduzindo a taxa de administração anual fixada originalmente para os fundos mútuos de privatização para compra de ações da Petrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No Banco do Brasil, a taxa caiu de 3% ao ano para 1,4%; no Bradesco, de 3% para 1,5%. A Sul América Investimentos poderá fazer um corte na sua taxa de 1,9% ao ano. O Modal também poderá anunciar encargo menor nestes dias: a atual é de 3%. Consultores acreditam que haverá acomodação das taxas no nível de 1,5%. No Itaú, as taxas também foram reduzidas nos três fundos mútuos de privatização da Petrobras. No fundo Itaú Petrobras a redução foi de 4% para 3%. No Itaú Personnalité, a taxa caiu de 3% para 2%. Já no Itaú Private caiu de 3% para 1,5%. A maior redução aconteceu no fundo Alfa IV FMP-FGTS Petrobras do Banco Alfa, que reduziu o encargo de 10% para 2% ao ano. Os outros fundos da instituição também baixaram. O Alfa I baixou de 0,39% para 0,38% e o Alfa III de 2% para 0,5%. Antes, cinco bancos baixaram as taxas nos fundos do FGTS; o ABC-Brasil, de 2,5% para 1,5%; o BMG, de 2,5% para 1,8%; o Finasa, de 3% para 2%; a Hedging-Griffo, de 4% pra 3%; e o Inter American Express, de 2,5% para 2%. As taxas de administração em fundos que permitem o uso do FGTS para compra de ações da Petrobras estão variando de 1% a 3% ao ano. A de 1%, no entanto, está sendo exigida por fundos com ingresso mínimo de R$ 5 mil, da Crédit Suisse Asset Management Garantia e do Pactual. Para valor mínimo de R$ 300, as menores taxas são de 1,4% do BB e 1,5% do ABC-Brasil, Bradesco, Fibra e Itáu (fundo Private).