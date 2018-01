Petrobras bate novo recorde de produção A Petrobras bateu ontem novo recorde de produção de petróleo no Brasil, com a marca de 1,622 milhão de barris. O recorde anterior havia sido atingido em 12 de maio de 2002, de 1,616 milhão de barris. Além disso, a Petrobras também bateu em janeiro de 2003 o recorde mensal de produção de petróleo no Brasil, com média de 1,566 milhão de barris por dia, contra a marca anterior de 1,551 milhão de barris, obtida em agosto de 2002. "O principal fato que contribuiu para esses resultados foi a entrada em operação da plataforma flutuante FPSO-Brasil, no campo de Roncador, a partir de dezembro de 2002", diz o comunicado da empresa. "Essa plataforma faz parte do projeto denominado Módulo 1A - Fase 1, que constitui a primeira etapa da substituição da plataforma P-36."