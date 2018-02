Petrobras bate novo recorde de produção em janeiro A Petrobras anunciou hoje que o mês de janeiro registrou novo recorde de produção de petróleo, com média de 1,489 milhão de barris por dia. Segundo a companhia, contribuíram para a nova marca a entrada em operação do poço Marlim 149 e de três novos poços em Marlim Sul, produzindo para as plataformas P-38 e P-40. Estes dois sistemas tiveram produção de 91 mil barris por dia em janeiro. A Petrobras salienta, em nota, que o volume médio produzido em janeiro cresceu 11,5% ante a média do ano 2001. Em relação ao mês de dezembro, o avanço foi de 1,4%. A Bacia de Campos foi a maior produtora, com recorde de 1,199 milhão de barris por dia. O Rio Grande do Norte e o Ceará produziram 100 mil barris, seguidos pela Bacia do Solimões, com 59 mil e pela Bahia, com 50 mil barris por dia. Sergipe e Alagoas produziram 49 mil barris por dia, enquanto o Espírito Santo foi responsável por 24 mil. A Bacia e Santos e Xisto produziram 4 mil barris diários cada em janeiro, segundo dados da companhia. Em dezembro a Petrobras já havia batido o recorde de produção.